Santos vence Ceará e assume liderança do Campeonato Brasileiro

O Santos venceu o Ceará por 1 a 0, ontem (2), na casa do adversário, com gol de Eduardo Sasha, marcado aos 5 minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o Santos alcançou 14 pontos e ocupa, neste momento, a primeira posição da tabela, com um ponto a mais do que o Palmeiras, que joga às 19h, contra a Chapecoense.

Já o Ceará caiu para a 9ª posição, com 11 pontos.

Na quinta (6), o Santos tem jogo de volta contra o Atlético-MG, que vale vaga na Copa do Brasil. O time empatou em 0 a 0 na primeira partida, em Belo Horizonte, e agora decide em casa.



Foto: Divulgação/Santos FC

A partida entre as equipes no primeiro tempo foi bem morno. O Santos basicamente trocou passes sem oferecer perigo. Fernando Sobral e Thiago Galhardo quase marcaram em chutes da intermediária. Na etapa final, os visitantes chegaram ao gol da vitória em boa trama entre Felipe Jonatan e Sánchez.

No atuação geral, o Santos foi ruim e resolvida no talento de Sánchez. No primeiro tempo, o time de Sampaoli tocava, tocava (foram 71% de posse de bola), mas não fazia nada de efetivo. Na marcação, deu espaços e precisou contar com boas intervenções de Everson. Já na etapa final, Felipe Jonatan deu maior velocidade pela esquerda, local por onde foi construído o gol.

O Ceará foi o oposto de seu oponente na primeira metade do jogo. Marcou forte, anulou os atacantes do Peixe e ficou bem mais perto de abrir o placar. Everson fez três boas defesas e Thiago Galhardo quase marcou um bonito gol de esquerda. Ele pedalou, limpou a marcação e bateu rente à trave. Com exceção às jogadas individuais, o mandante sofreu para agredir o gol de Everson no segundo tempo.

Folhapress