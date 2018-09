Santos tenta driblar desgaste físico para manter série invicta

Preocupado com o desgaste físico de seus atletas, o técnico Cuca pode poupar jogadores para o jogo deste domingo (9), contra o Paraná, na Vila Capanema, em Curitiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe alvinegra está invicta no torneio nacional há cinco rodadas. A última derrota foi no dia 12 de agosto, 3 a 1 para o Atlético-MG. De lá para cá, foram três vitórias (Sport, Bahia e Vasco) e dois empates (Ceará e Grêmio).

Buscando se fixar na parte de cima da tabela, o Santos terá boa oportunidade de voltar da capital paranaense com mais três pontos.

O Paraná ocupa, atualmente, a lanterna da competição e venceu apenas três confrontos em todo o Brasileiro.

"Muitos [jogadores] tiveram desgaste, e podemos fazer força de grupo no domingo [hoje]. Tenho confiança no grupo e vamos analisar bem para pôr um time competitivo em busca da vitória", disse o técnico Cuca.

Pensando justamente no desgaste do elenco, a comissão técnica alvinegra optou por não retornar a Santos depois do empate com o Grêmio, na quinta-feira (6), no Pacaembu. A delegação ficou na capital paulista e fez seu último treinamento na cidade antes de viajar para o Paraná.

Cuca não poderá contar, novamente, com o volante Carlos Sánchez. O uruguaio se lesionou durante compromisso com a seleção de seu país e virou desfalque para o técnico.

PARANÁ

Richard; Júnior, René Santos, Rayan e Igor; Torito González (Jhonny Lucas), Alex Santana e Caio Henrique; Nadson, Carlos e Rafael Grampola. T.: Claudinei Oliveira

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo. T.: Cuca

