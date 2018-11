Santos oferece 'pacote' de R$ 600 mil mensais para fechar com Diego

O Santos já começou a trabalhar nos bastidores para o ano de 2019. Em busca de reforços, a diretoria santista conversa com o estafe de Diego, meia revelado pelo clube e hoje no Flamengo. Segundo apurou a reportagem, o clube paulista ofereceu o teto salarial (entre R$ 350 mil e R$ 400 mil) para contratar o jogador.

Além disso, a cúpula alvinegra já avisou que aceita pagar luvas diluídas no ordenado mensal de Diego. Na conta dos santistas, eles estariam dispostos a gastar até R$ 600 mil com o jogador por mês, somando salários e luvas.

O valor é praticamente o mesmo que o Santos paga mensalmente a Gabigol nesta temporada. Vale lembrar que o camisa 10 pertence a Inter de Milão, da Itália, e deve voltar ao clube italiano após o fim do empréstimo, em dezembro deste ano.

A diretoria santista está confiante que pode fechar com Diego, pois o "pacote" oferecido é o mesmo que o atleta recebe no Flamengo atualmente: R$ 600 mil mensal, além de algumas bonificações no contrato.



Diego hoje está no Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Só existe uma preocupação: a cúpula alvinegra foi informada que Diego tem proposta do futebol turco, fato que pode atrapalhar as negociações para o retorno do meia, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, ao lado de Robinho, Elano e companhia.

Aliás, Diego foi campeão no Santos ao lado do volante Renato, novo gerente de futebol do clube e que já trabalha em busca de reforços para a próxima temporada.

A diretoria santista alega que foi procurada pelo pai de Diego, Djair Ribas, para saber se existe interesse no retorno do filho. Inicialmente, os dirigentes do Santos desconfiaram que o pai do meia poderia "usar" o clube para renovar com o Flamengo, já que o contrato do jogador termina em julho de 2019.

Mesmo assim, eles não deixaram de responder com um "sim" e a negociação sobre valores foi iniciada. As conversas ocorrerem principalmente por conta da indefinição no time rubro-negro, que terá eleições no dia 8 de dezembro e a tendência de um elenco reformulado para a próxima temporada. Diego divide opiniões nas duas chapas favoritas e uma extensão de vínculo está longe de ser consumada no momento.

Folhapress