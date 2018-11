Santos oferece R$ 780 mil mensais a Abel e aguarda resposta para próxima semana

O técnico Abel Braga conversou com o presidente do Santos, José Carlos Peres, e todos os integrantes do Comitê Gestor do clube por telefone na última sexta-feira (23) para tratar de um possível acerto.

Segundo apurou a reportagem, o Santos ofereceu R$ 780 mil mensais para o treinador assumir o time no lugar de Cuca, que anunciou que dará um tempo com o futebol para operar o coração.

O montante é uma espécie de "pacote" que inclui Abel e mais dois profissionais, o auxiliar técnico Leomir de Souza e o preparador físico Manoel Santos. O treinador gostou da proposta, mas está no Uruguai, em compromissos pessoais, e prometeu responder até a próxima semana.

A diretoria santista também ficou satisfeita e considerou os custos com Abel Braga bem menores do que os de Cuca. Os dirigentes estão confiantes que o ex-treinador do Fluminense aceitará o convite para treinar o Santos.

Eles, inclusive, sentiram Abel bastante animado para comandar o time alvinegro. A amizade do treinador com o presidente Peres, além da admiração pela história do Santos, são os fatores positivos para que o clube paulista vença possíveis concorrentes no mercado.

Na conversa por telefone, Abel falou dos jogos do passado do Santos, sobre Pelé, Ramos Delgado e companhia. O papo foi bastante descontraído e causou ótima impressão entre os dirigentes santistas.

Apesar de o "pacote" de Abel Braga incluir dois profissionais, a reportagem apurou que o possível novo treinador do Santos ficará com parte da comissão técnica de Cuca.

O auxiliar Eudes Pedro e dois analistas de desempenho devem permanecer sob o comando de Abel. Eles ajudarão na transição caso Abelão aceite a proposta santista.

Cuquinha, irmão e auxiliar de Cuca, e o preparador físico Carlinhos Neves deixarão o clube paulista após o término do Brasileiro. Isso porque Abel não abre mão de trabalhar com o auxiliar Leomir de Souza e o preparador físico Manoel Santos.

Já Marquinhos Lopes, preparador físico que sempre acompanha Abel, não deve ser incluído no "pacote", pois o Santos já conta com dois preparadores de goleiros, Arzul e Juninho.





SAÍDA DE CUCA

Nesta sexta-feira (23), o técnico Cuca anunciou que dará um tempo com o futebol para cuidar de um problema de saúde. O treinador passará por cirurgia no coração no fim desta temporada.

O atual técnico santista passou mal pela primeira vez durante a derrota do Santos para o Cruzeiro no dia 23 de setembro, no Mineirão, em Belo Horizonte, e voltou a sentir problemas semelhantes no CT Rei Pelé. Depois disso, ele foi submetido a exames, que apontaram a necessidade de uma cirurgia cardíaca.

Cuca ainda comanda o time paulista contra o Atlético-MG, neste sábado (24), às 20h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se despede do Santos na última rodada, diante do Sport, no próximo dia 2, na Ilha do Retiro.

Cuca, aliás, também abriu as portas do Santos para Abel Braga. Ele disse que, caso seja consultado por Abel, dará boas referências do clube paulista. "Pode vir, a terra é muito boa aqui para trabalhar. Mas a montagem tem que passar por ele. A hora de trabalhar o ano que vem é agora", disse.

