Santos goleia Botafogo na Vila e evita distância para o Palmeiras

Na Vila Belmro, o Santos goleou o Botafogo por 4 a 1, neste domingo (3), e evitou que o Palmeiras aumentasse a distância na segunda posição.

O time de Jorge Sampaoli marcou com Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo, duas vezes. Igor Cássio foi quem descontou para os cariocas. Agora, a equipe santista chega aos 58 pontos na tabela, ficando cinco atrás do vice-líder, Palmeiras.



Foto: Divulgação/Santos FC

A vitória também evitou que o São Paulo, quarto colocado e que venceu a Chapecoense no sábado, diminuísse a distância entre os dois times. O próximo compromisso do Santos é fora de casa, contra o Avaí, às 21h (Brasília) da próxima quarta-feira (6).

O Santos abriu o placar aos três minutos de jogo, com Eduardo Sasha. O atacante completou para as redes na segunda trava depois de um escanteio. Aos 13, Marinho fez um belo gol. Ele recebeu, cortou os defensores e bateu forte, no canto. Os cariocas diminuíram aos 33, depois de cabeçada de Igor Cássio. Na etapa final, aos 21, os visitantes só não marcaram porque Jorge, atento, afastou o perigo. Um minuto depois, um contra-ataque mortal: após sobra, Marinho rolou para Soteldo. O venezuelano teve calma para empurrar para as redes. Aos 26, Soteldo fez mais um. Ele recebeu na área e bateu colocado, sem chances para Gatito. Um golaço.

Folhapress