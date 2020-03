Santos e PAL empatam e reforçam tendência de clássicos sem gols

Aos 47 minutos do segundo tempo do duelo entre Santos e Palmeiras, neste sábado (29), no Pacaembu, Eduardo Sasha recebeu a bola na ponta direita, puxou para o meio e arriscou um chute forte, mas sem precisão.

Ao desperdiçar a última chance da partida, o atacante foi mais um que não conseguiu evitar o empate por 0 a 0.

Em quatro clássicos disputados no Campeonato Paulista de 2020 até a oitava rodada, somente um deles teve gols - quando o Corinthians venceu os santistas, por 2 a 0.

Nesta temporada, o Estadual acumula a pior média de gols nos jogos entre os times grandes na primeira fase do torneio desde 2014, quando a competição passou a ser disputada com quatro grupos, tendo os times grandes do estado como cabeças de chave.

Com as redes sendo balançadas somente duas vezes em quatro partidas, a média de gols é de apenas 0,5 por jogo, menos da metade do 1,16 registrado em 2019, a pior marca até então nos últimos seis anos.



Foto: Divulgação/ Santos Futebol Clube

A média de gols nos clássicos desta temporada é quase cinco vezes menor do que a marca geral da competição, que tem 2,18 bolas na rede por jogo -o Palmeiras tem o melhor ataque, com 14 gols marcados.

Willian, com cinco gols, é o artilheiro da equipe alviverde no campeonato, mas diante do Santos foi um dos que pecaram nos arremates. Teve três finalizações, mas desperdiçou todas. A melhor delas passou rente à trave, mas saiu à direita da meta.

Além de lamentar os próprios erros, os palmeirenses também criticaram a atuação da arbitragem, que deixou de marcar um pênalti a favor da equipe, aos 5 minutos do segundo tempo, ao apontar equivocadamente um impedimento num lance em que Pará desvia a bola com a mão durante disputa de bola com o estreante Rony.

O atacante, ex-Athletico, ainda teve um gol corretamente anulado, aos 31 minutos, por impedimento.

O resultado, contudo, não fez grande diferença para a classificação das duas equipes. O Santos segue líder do Grupo A, com 12 pontos, três a mais do que o Água Santa, enquanto o Palmeiras aparece em segundo na Chave B, com 17 pontos, dois a menos do que o líder, Santo André.

Folhapress