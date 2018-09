Santos diz ter dinheiro reservado para contratar Dodô em definitivo

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (4), Dodô disse não ter sido procurado pelo Santos para tratar de sua permanência na Vila Belmiro e deixou claro que prefere deixar o assunto para depois do Campeonato Brasileiro. Horas depois, porém, o Santos usou as redes sociais para dar uma posição sobre a atual situação do lateral, emprestado até o fim do ano pela Sampdoria (ITA).

De acordo com o clube da Vila Belmiro, já há conversas com os empresários de Dodô e inclusive um dinheiro reservado para comprar o jogador em definitivo ao final do ano. "Já teve conversa com os agentes dele, já tem valor acertado com o clube italiano e também dinheiro reservado (eles falam provisionado) para trazer em definitivo em dezembro", postou o clube em seu Twitter após diversos questionamentos de internautas sobre a situação do atleta.



Foto: Reprodução/Instagram

Aos 26 anos, Dodô tem valor de compra fixado no contrato de empréstimo (aproximadamente R$ 6 milhões). Mas na coletiva, ele levantou a possibilidade de o vínculo ser estendido.

"O Santos não me procurou, nem nenhum outro clube como saiu por aí. Era um momento tão importante de decisões e todos estávamos concentrados nisso. Com esse problema político, pode ser por isso que ninguém procurou. Há mais alguns meses, eu me sinto mais confortável em falar depois do fim do campeonato. Quero focar no treino e no jogo. É um ano que temos objetivo de chegar na Libertadores, para o clube seria muito importante. Se eu tiver que conversar pelo empréstimo ou definitivo, prefiro fazer depois do campeonato", afirmou.

Em baixa com Jair Ventura, Dodô recuperou o bom futebol com o técnico Cuca e vem sendo um dos destaques do Santos nas últimas partidas. Contratado no início do ano, ele acumula 34 partidas com a camisa alvinegra, sendo 33 como titular.

Folhapress