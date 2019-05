Santos apresenta o centroavante Uribe aos torcedores

O Santos apresentou na tarde de ontem (30) seu mais novo reforço: o centroavante Fernando Uribe. O jogador ganhou a camisa 9 das mãos do presidente José Carlos Peres e terá a responsabilidade de ser o finalizador tão aguardado pelo técnico Jorge Sampaoli.



O time da Vila Belmbiro pagou cerca de R$ 5 milhões ao Flamengo para contratar o atacante colombiano, que assinou vínculo até junho de 2022. Uribe diz estar ciente da pressão que irá encontrar em campo.



O jogador ganhou a camisa 9 das mãos do presidente José Carlos Peres - Foto: Folhapress



"O Santos é o time brasileiro mais conhecido no mundo pela história. É uma honra fazer parte. Ainda mais com a camisa 9. Meu desejo é fazer o melhor e fazer valer a camisa", disse Uribe.

Recuperado de lesão, Uribe explicou que já vinha treinando no Flamengo e se colocou à disposição de Sampaoli já para a próxima partida, desde que seu nome apareça no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

"Estou à disposição, consegui treinar. Vinha treinando na semana passada. Estou à disposição do corpo técnico. Sampaoli quem vai decidir. Estou pronto para jogar, com muita vontade de jogar e de ajudar o time."

O clube alvinegro agora corre para regularizar a situação do colombiano. O Santos volta a campo neste domingo (2), às 16h, para enfrentar o Ceará, no Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Folhapress