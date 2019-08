Santos anuncia contratação do zagueiro Luan Peres, do Brugge

O Santos anunciou neste sábado (3) a contratação do zagueiro Luan Peres, do Club Brugge, da Bélgica. O jogador havia acertado com o clube no último dia da janela internacional de transferências e aguardava detalhes burocráticos para ser oficializado. Ele foi emprestado até o final de 2020.

Com 25 anos, Luan Peres foi revelado pela Portuguesa e passou por Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta e Fluminense antes de ser vendido para a Bélgica. Canhoto, ele também pode jogar como lateral esquerdo.



Luan Peres - Foto: Reprodução/Instagram

Além dele, o Santos também fechou no último dia da janela a contratação do atacante Lucas Venuto, que estava no Vancouver Whitecaps, time canadense que disputa a Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos. Os registros dele e de Luan foram feitos dentro do prazo de transferências.

O técnico Jorge Sampaoli reclamou recentemente da atuação da diretoria no mercado da bola, dizendo que "perdeu seu tempo" ao elaborar uma lista de reforços que não foi seguida. Porém, ele aprovou os três nomes que chegaram: além de Luan Peres e Lucas Venuto, o Santos fechou com o lateral Pará, que estava no Flamengo.

Folhapress