Santos anuncia contratação do meia Evandro, do Hull City

O Santos anunciou a contratação do meia Evandro, ex-Hull City da Inglaterra e com passagens por Athletico-PR, Palmeiras e Atlético-MG. O jogador chegou ao clube alvinegro sem custos após o término de seu vínculo com o clube da segunda divisão inglesa. Evandro assinou um contrato de um ano com o Santos, até o fim de junho de 2020, mas há no contrato uma cláusula para que o vínculo seja renovado automaticamente até o fim do ano. O detalhe era a última coisa que faltava no negócio, como o UOL Esporte publicou mais cedo.

A contratação do meia foi aprovada pelo técnico Jorge Sampaoli. Evandro é mais ofensivo do que defensivo e chega para reforçar o setor central do gramado, que hoje conta com Jean Mota e Cueva como principais opções. Esse foi o 11º reforço do Santos para a temporada.

Antes de Evandro, o Santos já havia fechado com o goleiro Everson, os laterais Jorge e Felipe Jonatan, o za gueiro Felipe Aguilar, os volantes Jobson e Jean Lucas, o meia Cueva e os atacantes Soteldo, Marinho e Uribe.

O jogador assinou contrato com o Peixe até julho de 2020 - Foto: Ivan Stori/Santos



Kaique rocha

O Santos recusou uma proposta da Sampdoria, da Itália, pelo zagueiro Kaique Rocha. O defensor de 18 anos tem contrato com o clube apenas até fevereiro do ano que vem e, assim, estaria livre para assinar um pré-contrato e deixar o clube paulista de graça a partir do dia 29 de agosto.

Os italianos ofereceram 1 milhão de euros, quase R$ 4,5 milhões, para contratar o atleta. O jogador, seu pai e os empresários viajaram até Gênova, na Itália, no fim da última semana para nego ciar, mas a negativa do presidente José Carlos Peres fez com que a Sampdoria desistisse do negócio.

O Santos está em litígio com o jovem zagueiro pela renovação do contrato e, neste momento, é pouco provável que o clube consiga renovar o vínculo. Kaique é tido como um dos principais valores defensivos das categorias de base e já faz parte do elenco profissional desde o ano passado, apesar de nunca ter estreado.

Além do defensor, o Santos também teve problemas com a renovação de outros zagueiros com potencial formados pelo clube: Matheus Guedes e Robson Bambu. Ambos deixaram o clube.

Folhapress