Santos anuncia contratação do lateral esquerdo Dodô

O Santos anunciou a contratação de Dodô nesta quinta-feira (22). O lateral esquerdo, de 26 anos de idade, estava no futebol italiano desde 2012.

A reportagem apurou que o contrato de Dodô foi assinado na noite de quarta (21). O jogador pertence à Sampdoria e fica no Santos por empréstimo até o fim da temporada.



FOTO: Reprodução

Os italianos não cobraram pela transferência, mas o Santos arcará com 100% dos salários do atleta. O jogador recebia 100 mil euros (cerca de R$ 400 mil) mensais na Sampdoria, mas abriu mão de boa parte de seu ordenado para acertar com o clube paulista.

Caso queira ficar com Dodô em definitivo, o Santos terá que desembolsar 1,5 milhão de euros (pouco mais de R$ 6 milhões).

Revelado pelo Corinthians, Dodô chegou ao futebol italiano em 2012, quando acertou com a Roma. Depois, passou ainda pela Internazionale de Milão antes de chegar à Sampdoria.

No anúncio da contratação, o Santos brincou ao utilizar o ex-atacante Dodô, que utiliza o mesmo apelido do reforço do clube.

Folhapress