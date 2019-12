Santos acerta com técnico português Jesualdo Ferreira

O Santos acertou neste domingo (22) com o português Jesualdo Ferreira, 73, como treinador da equipe para a próxima temporada. O contrato ainda não foi assinado, mas o clube alvinegro já ouviu o aceite do técnico.

Ele chegará ao Brasil nos próximos dias para oficializar o acordo por um ano, até o fim da gestão do atual presidente santista, José Carlos Peres.

Com Jesualdo, chegam também dois auxiliares, um português e um brasileiro, ainda não definidos. O Santos já tem o ex-jogador Serginho Chulapa na função de auxiliar fixo do clube.

Jesualdo está sem trabalhar no futebol desde abril, quando dirigiu o Al-Sadd, do Qatar, time hoje comandado pelo ex-jogador espanhol Xavi e que disputou o Mundial de Clubes.

Com quatro décadas de carreira, o treinador tem como maior feito o tricampeonato português pelo Porto, entre 2007 e 2009. Ele também conquistou duas Taças de Portugal e acumula títulos no futebol do Egito e do Qatar.

O Santos trabalhava com o nome de Jesualdo como prioridade após ter ficado sem Jorge Sampaoli, que não chegou a um acordo para a renovação de contrato. Sob o comando do argentino, o time alvinegro foi o vice-campeão brasileiro em 2019.

Folhapress