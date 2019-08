Santos abre 3 a 0, cede empate e vê liderança em risco

O Santos tinha tudo para se recuperar no Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (25), mas viu o Fortaleza reagir de forma impressionante na Vila Belmiro. Após abrir 3 a 0 no primeiro tempo, o time de Jorge Sampaoli cedeu o empate para os visitantes e chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória na competição.

O time da casa saiu na frente com gols de Marinho, Jorge e Eduardo Sasha e foi para o intervalo com vantagem confortável. No segundo tempo, porém, o Fortaleza chegou à igualdade com Wellington Paulista, duas vezes, e Tinga.

Com o resultado, o Santos vai à 33 pontos e pode ser alcançado por Palmeiras e Flamengo, que ainda jogam na sequência da rodada. O São Paulo, que também vinha em perseguição ao time da Vila Belmiro, perdeu para o Vasco neste domingo. Já o Fortaleza foi a 18 pontos e está na 15ª posição.

O próximo compromisso do Santos na competição é contra a Chapecoense, no sábado (31), na Arena Condá. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Goiás no Castelão.

O que parecia ser um triunfo tranquilo acabou em decepção para o Santos. A equipe saiu na frente logo no primeiro minuto com Marinho e dava indícios de que venceria sem sustos. A impressão foi aumentada quando Jorge marcou aos nove e Sasha ampliou aos 31 minutos do primeiro tempo. O Santos mostrou eficiência não só pelos 3 a 0 antes do intervalo, mas também pela boa atuação do trio ofensivo formado pelos homens de ataque. Marinho e Sasha, com um gol cada, e Evandro deram velocidade ao setor com troca de passes e movimentações que garantiram a superioridade na primeira metade do confronto.

O time alvinegro viu o cenário mudar no segundo tempo. A equipe desperdiçou chances que poderiam ter liquidado o jogo.

Wellington Paulista, primeiro de pênalti e depois aproveitando um cruzamento para dentro da área, recolocou a equipe visitante na partida. Nos acréscimos, Tinga igualou para o Fortaleza.

