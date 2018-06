Sampaoli testa Pavón como titular, e Argentina pode ter Messi de falso 9

A Argentina treinou nesta sexta-feira (29) na véspera do duelo contra a França pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Na atividade comandada pelo técnico Jorge Sampaoli, Pavón foi testado no lugar de Higuaín no ataque.

Durante o treino, o treinador alternou os dois jogadores no time titular e criou a dúvida se o jogador do Boca Juniors irá começar jogando no duelo de sábado (30), às 11h (de Brasília), na Arena Kazan.

Foto: Divulgação/FIFA/Getty Images

Se Pavón for mesmo escalado como titular, a Argentina pode ter Messi como falso 9 contra os franceses no esquema 4-3-3. Dessa forma, o time de Sampaoli que deve ir a campo tem Armani; Mercado, Otamendi, Rojo e Tagliafico; Enzo Pérez, Mascherano e Banega; Pavón (Higuaín), Messi e Di María.

A seleção argentina se classificou de forma dramática após vitória por 2 a 1 contra a Nigéria, com direito a gol de Rojo nos minutos finais, o que garantiu a segunda colocação do Grupo D. Já a França terminou na liderança do Grupo C.

