Sampaoli quebra sequência ao barrar Pituca no Santos

Pela primeira vez na temporada, o técnico Jorge Sampaoli escalou o Santos em duas partidas consecutivas sem o volante Diego Pituca. Em ambas as oportunidades, diante de Goiás e São Paulo, o argentino deixou o camisa 21 no banco por opção técnica e colocou Alison na equipe.

Leia também: Pituca segue como dúvida para o Santos no duelo contra o Botafogo

O camisa 5, que completou recentemente 200 jogos pelo Santos, começou o ano como titular do time, fazendo sete partidas consecutivas no início da temporada, mas depois perdeu a vaga cativa com a chegada de Jean Lucas –hoje no Lyon (FRA).

Desde então foram 53 jogos e é apenas a sexta vez que Alison consegue duas partidas consecutivas como titular do time. No entanto, em todas as outras sequências, o volante teve a companhia de Diego Pituca entre os titulares, o que não ocorreu desta vez.



Jorge Sampaoli - Foto: Ivan Storti/Santos FC



Antes da partida contra o Goiás, Alison só tinha sido titular em um dos últimos dez jogos do Santos na temporada. No total foram 38 jogos no ano, sendo 29 como titular, um gol marcado e três assistências. Já Pituca soma 54 jogos, sendo 52 como titular, líder do elenco nos dois quesitos, com três gols e uma assistência.

Sampaoli ainda não começou a desenhar o Santos que enfrentará o Cruzeiro no sábado (23), às 21h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a tendência é que os dois disputem por apenas uma vaga no meio-campo. Sánchez, Evandro e Jean Mota lutam por outras duas.

No treino desta terça-feira (19), o técnico argentino contou com os retornos do zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de febre, e da dupla Kaio Jorge e Sandry, antes a serviço da seleção brasileira sub-17. Soteldo, convocado pela Venezuela, ainda é aguardado e deve reforçar o Santos diante do Cruzeiro.

Folhapress