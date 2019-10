Sampaoli garante escalação de Everson contra o Atlético-MG

Com 51 pontos, o Santos está a dez de distância do Flamengo. Em Belo Horizonte, o time do técnico Jorge Sampaoli pretende não deixar a diferença para os cariocas aumentar e também se manter tranquilo no G4, grupo que dá vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2020.

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará na última quinta (17), Jorge Sampaoli foi contestado por parte da torcida por escalar o goleiro Everson. O jogador foi defendido pelo treinador e teve sua escalação confirmada. Marinho e Uribe, que cumpriram suspensão diante do Ceará, estão à disposição do técnico.

O meia Cueva foi mais uma vez assunto na Vila Belmiro nesta sexta (18). O jogador foi liberado pela diretoria santista para tratar assuntos pessoais e relacionados à sequência da carreira. O jogador deverá se reapresentar com o restante do grupo após a partida deste domingo.

Recentemente, o jogador foi "suspenso preventivamente" por ter se envolvido em uma confusão numa casa noturna.

O Atlético-MG tenta estancar a crise que começou na 15ª rodada. Nos últimos 12 jogos, o time conquistou apenas cinco pontos.

Folhapress