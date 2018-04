Sampaio Corrêa e River se enfrentam hoje pela Pré-Copa do Nordeste

A equipe do River entra em campo hoje (18) contra o Sampaio Corrêa para o primeiro confronto pela Pré- -Copa do Nordeste. A partida será em Teresina, às 21h30, no Albertão. O jogo de volta acontece no dia 25 de abril, em São Luís, onde ficará definido qual das duas equipes disputam a fase de grupos da Copa do Nordeste 2019.

O técnico do River, Wallace Lemos, teve pouco tempo para digerir o vice-campeonato Piauiense e começa a pensar na partida. O elenco chega completo para a primeira partida e deve estar com força total visando garantir uma pequena vantagem em casa.

“Acompanhamos a estreia deles na Série B e sabemos que vamos encontrar uma equipe com um poderio muito forte, mas temos nosso objetivo que é deixar o River com o calendário completinho para o ano de 2019 e isso passa pela Copa do Nordeste”, frisou Wallace Lemos.



O técnico do River, Wallace Lemos, durante treino de preparação do River (Foto: Victor Costa/River)



Por outro lado, o Sampaio vai entrar em campo com um time misto e o técnico Francisco Diá optou por poupar boa parte do elenco devido à viagem de ônibus desgastante e o fato de que de Teresina o elenco já segue para Campinas, em São Paulo, para enfrentar o Guarani pela Série B do Brasileiro, no sábado (21).

“Estamos levando o grupo por completo, mas devo colocar somente três ou quatro titulares em campo porque eu preciso descansar os jogadores. Uma viagem de ônibus desgasta demais qualquer elenco então não tenho outra opção além de poupar”, afirmou Diá.

O jogo entre River e Sampaio acontece hoje (18), às 21h30, no Albertão. O jogo de volta será no dia 25 de abril, às 20h30min, no Castelão, em São Luís. A partida define quem irá disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste 2019 e garante mais R$ 510,00 mil reais aos cofres do time vencedor.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia