Sampaio Corrêa e River se enfrentam hoje em São Luís

O River faz jogo importante na noite de hoje (25) pela Pré-Copa do Nordeste contra o Sampaio Corrêa. O time de Wallace Lemos faz sua despedida da temporada 2018 buscando garantir vaga no Nordestão 2019, mas para isso precisa vencer o time maranhense em partida que acontece às 19h15, no estádio Castelão, em São Luís.

O primeiro jogo terminou no empate em 2 a 2 e caso se repita um novo empate a definição será nos pênaltis. O Galo Carijó teve uma semana completa de atividades e pode recuperar seus atletas e analisar melhor o adversário para a partida de hoje (25), e chega sem baixas para o jogo que será o último do River neste ano, já que o Galo não tem calendário para o segundo semestre. “Trabalhamos durante quatro, cinco meses para que pudéssemos chegar nesse momento que é importante para o clube e todos os atletas. A proposta é de buscarmos nossa vaga até por ser o último jogo do River no ano”, conta Wallace.



Wallace Lemos, técnico do River (Foto: Jailson Soares/O Dia)

O Sampaio Corrêa chega pressionado para a partida. No primeiro jogo, em Teresina, vencia a partida por 2 a 0 até os 32 minutos do segundo tempo e tomou o empate. Além disso, o time vem de uma derrota na Série B por 2 a 0 diante do Guarani, de São Paulo. Diferente do primeiro confronto, o técnico da Bolívia Querida, Francisco Diá, deve usar o time titular. “Em casa a história vai ser diferente. No primeiro jogo os atletas sentiram bastante o desgaste da quantidade de jogos e esse jogo pode ter algumas estreias como o Alvinho que chegou, o próprio Esquerdinha (ex-Altos), vamos ver”, disse Diá.

O jogo entre Sampaio Corrêa e River será hoje (25), às 19h15. Uma das equipes garantirá vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste e injeção inanceira de R$ 510,00 de cotas de participação.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia