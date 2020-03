A fase de grupos da Copa Libertadores começa nesta terça-feira (3) com quatro brasileiros em campo.

Santos, Internacional, Grêmio e Athletico-PR fazem suas estreias neste estágio da competição, que tem transmissão da Globo, na TV aberta, de SporTV e Fox Sports, na TV fechada, e do Facebook.

A rede social, que transmite as partidas na plataforma Facebook Watch, segue com exclusividade para os jogos que acontecem às quintas-feiras. No dia 12 de março, por exemplo, transmitirão o clássico Gre-Nal, pela segunda rodada do grupo E, na Arena do Grêmio.





Saiba onde assistir aos jogos da Copa Libertadores de 2020. Reprodução

*

Confira os jogos dos brasileiros na 1ª rodada da fase de grupos

Terça (3)

19h15 - Santos x Defensa y Justicia, Fox Sports

19h15 - Internacional x Universidad Católica, SporTV

21h30 - Athletico-PR x Peñarol, Fox Sports

21h30 - América de Cali x Grêmio, SporTV

Quarta (4)

19h15 - Tigre x Palmeiras, Fox Sports

21h30 - Junior Barranquilla x Flamengo, Globo e SporTV

Quinta (5)

21h - Binacional x São Paulo, Facebook

folhapress