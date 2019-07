'Sabemos que Neymar quer sair do PSG', diz presidente do Barça

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (5) para falar sobre os últimos acontecimentos envolvendo o clube, como a demissão do vice-presidente, Jordi Mestre, e os rumores sobre o possível retorno de Neymar.



Questionado sobre o atacante brasileiro, Bartomeu adotou um tom enigmático e disse apenas saber sobre o desejo de Neymar em deixar o Paris Saint-Germain.

"Sabemos que ele quer sair do PSG, mas também sabemos que o PSG não quer que ele saia. Não há nada", afirmou. "Não falamos de jogadores de outros times por respeito institucional."

Bartomeu também negou que Lionel Messi pediu pessoalmente o retorno de Neymar ao Barcelona. "Isso é algo da imprensa, mas Messi não pede jogadores. Quer jogar, quer um bom time, competitivo, mas as decisões são sempre do clube", analisou.

Os rumores sobre o retorno do atacante brasileiro ao clube catalão tomaram conta da imprensa espanhola nos últimos dias. O jornal Sport chegou a dizer que a saída do vice-presidente do Barça, Jordi Mestre, estava relacionada com uma possível negociação envolvendo o camisa 10 do PSG.

Bartomeu aproveitou a entrevista coletiva para negar qualquer relação entre a saída de Mestre e uma possível volta de Neymar. "Não tem nada a ver com Neymar. Como eu disse antes, é normal uma diretoria ser discrepante em muitos temas. Ele preferiu deixar cargo", disse.





