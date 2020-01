Duas equipes com menos holofotes no Campeonato Piauiense, mas que no discurso falam em surpreender. O Piauí mede forças com o 4 de Julho, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro. O Piauí terá Kennedy Gomes como treinador, ele que foi ‘promovido’ após o trabalho realizado com as categorias de base do Enxuga-Rato.

O PEC fez uma parceria com empresário do Rio de Janeiro, Eduardo Lino, e assim trouxe alguns jogadores jovens, mas com rodagem até mesmo no futebol internacional e tem como um dos destaques o catarinense Matheus Guedes, de 20 anos, com passagem recente no futebol Português e que pela primeira vez defende um clube do nordeste. Além dele, tem nomes como Zezinho, Rony, Levi e Alessandro conhecidos do futebol piauiense.



Sábado, Piauí recebe 4 de Julho no estádio Lindolfo Monteiro no Piauiense. Arquivo O dia



O 4 de Julho tem Emanoel Sacramento como treinador e Paolo Rossi como auxiliar. O time de Piripiri foi um dos que conseguiu manter uma boa base em relação à temporada 2019, em que ficou com o 3º lugar no Estadual. Entre os destaques o setor ofensivo com Ted Love e Ítalo Pica Pau. Na defesa, os goleiros Jailson e Andrade, ex-Altos

Pâmella Maranhão