Rússia inaugura seu último estádio para Copa a 47 dias de abertura

A 47 dias da abertura da Copa do Mundo, a Rússia enfim está com todos os seus estádios inaugurados.

Neste sábado (28) ocorreu a abertura oficial da última das 12 arenas que receberão partidas, a da cidade de Samara.

Com capacidade para 45 mil torcedores, ela foi liberada apenas para 10 mil em seu primeiro jogo teste. Só uma parte do anel inferior esteve em funcionamento.

Em campo, o time local, o Krilia Sovetov, derrotou o Fakel por 2 a 1 em duelo da segunda divisão russa.

Previsto para ser entregue até o fim do ano passado, o estádio só recebeu luz verde para a sua utilização na sexta-feira (27).

O gramado, por exemplo, só começou a ser instalado há pouco mais de duas semanas, após chegar em caminhões da Alemanha, onde foi cultivado durante o rigoroso inverno russo.



As maquetes dos estádios foram apresentadas à Fifa ainda em 2014 (Foto: The Presidential Press and Information Office)

O custo total para a construção do estádio foi estimado em US$ 320 milhões (R$ 1,1 bilhão).

"Tudo ocorreu bem e conforme o planejado neste primeiro jogo-teste e deixou uma boa impressão", afirmou à agência de notícias Tass Alexei Sorokin, CEO do Comitê Organizador Local.

Durante a Copa do Mundo, o estádio de Samara receberá seis partidas.

Se passar em primeiro do seu grupo, o Brasil jogará lá nas oitavas de final.

Caso seja segundo, jogará no local em uma eventual quartas de final.

Até a Copa do Mundo, o estádio de Samara passará ainda por mais dois jogos testes, nos dias 6 e 11 de maio.

Em nenhum deles, porém, estará liberado para 45 mil espectadores.

