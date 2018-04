O Conversa com Bial desta quarta-feira, 18/4, contou com a presença de um veterano do automobilismo, o piloto Rubens Barrichello. Maior recordista de corridas disputadas na Fórmula 1 e campeão da Stock Car de 2014, Rubinho falou sobre a carreira, Senna, memes e sobre a recente cirurgia para a retirada de um tumor após sofrer um AVC.

AVC e tumor

“O cara mais sortudo do mundo. Nesse período de duas horas e meia até eu chegar no hospital, a veinha que se abriu por uma má formação, ela se regenerou com o próprio sangue. ”

“Depois de tudo, eu fui fazer um monte de exames para saber. A minha família, meu pai, minha mãe e todo mundo queria saber como eu estava, e acharam um tumorzinho aqui que abriu e tirou(...). Era benigno mas precisava tirar porque cresce", explica Rubinho.

"É um sentimento tão bom estar vivo. Nós damos tanto valor para coisas pequenininhas negativas, que não valem nada."

Rubinho 'vomitou de raiva' com pedido para Schumacher ultrapassar. (Foto: Reprodução/Instagram)



Espírito Esportivo X Memes

“Não dá para falar que não fiquei magoado, mas eu sempre quis dar a volta por cima (...). O cara que cria o meme, eu não tenho certeza que ele seria um ótimo brincalhão se brincassem com ele."

"O Brasil vive de humor. A gente vive, a gente precisa dar risada. Tanta coisa, tanta política, tanto roubo, tanto isso, tanto aquilo que a gente precisa disso."

Críticas de Nelson Piquet

“Ali você tem que respeitar, Bial. Está vindo de cima. O cara foi campeão, o cara deve estar falando por alguma coisa. Depois você vê que tem uma rusga daqui, rusga dali e pode ser que falaram isso, falaram aquilo, e ele achou que estava no direito de fazer."

O início

“Quando eu cheguei na Europa, o cara falou: ‘Sua carteira de habilitação?’. Eu falei para o meu pai: ‘Pai, não dá. Não tenho’. Ele disse: ‘Espera aí’. Eu nasci no mesmo dia que meu pai, eu tenho o mesmo nome que meu pai, e aí de um lado foi a minha identidade e do outro foi a dele de habilitação, e quando mostrou estava tudo certo. Corri três corridas assim", relembra Rubens Barrichello.

Senna

“Falar do Ayrton ainda embrulha porque é um ídolo que se foi muito cedo."

Ainda falando sobre o amigo, Rubinho relembra seu acidente, dois dias antes do fatídico acontecimento que causou a morte de Senna:

“Apaguei de um jeito que eu não me lembro de carregar o Ayrton no caixão para o cemitério. Eu vejo por foto. Minha memória é fotográfica”.

Hockenheim - Tema da Vitória e Hino Nacional

“Eu estava na volta final e falei: ’Rapaz, a música vai tocar pra mim”, fala o piloto se referindo ao 'Tema da Vitória'.

“Tocou o Hino Nacional e eu lembrei do meu pai vendendo o carro de casa para gente competir em 1987 de Kart.”

Ultrapassagem de Schumacher X Vaias para a Ferrari

"Esse dia, saí do pódio e não fui para a sala de imprensa porque fui passar mal. Vomitei muito de raiva."

Rubens Barrichello comenta decisão polêmica da Ferrari

"Eu entrei na última curva decidido que eu não ia deixar. E aí você fica em um momento assim : 'Eu amo tanto o que eu faço. Será que vou ser despedido? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer ou aquilo?

"Mudaram as regras da Fórmula 1 por causa desse dia. (...) Hoje em dia, você ouve em casa o que o piloto está falando. Nesse dia, se você tivesse ouvido, você iria sentir nojo"

Michael Schumacher

"Estou buscando meios de saber como é que posso ir visitá-lo. A primeira vez que eu tentei eles negaram. Eles falaram: ‘Oh, não vai fazer nenhum bem para você, e também não vai fazer nem para ele. Não tenho notícias dele, mas ele deve estar presente de alguma forma."

Parar?

“Amo demais o que eu faço. Não tem preço o momento em que eu fecho o capacete. Tenho que ser leal comigo mesmo. Enquanto eu for competitivo, você vai me ver lá. O dia que eu achar que já está na hora de pendurar, vai ser facinho parar.”

Gshow