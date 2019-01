Rossi é apresentado no Vasco e revela idolatria por Edmundo

Mais novo reforço do Vasco, o atacante Rossi vestiu pela primeira vez a camisa do clube e falou de sua expectativa ao ser apresentado em São Januário.



"Vestir a camisa (número 7) que ele (Edmundo) vestiu (no caso, no Palmeiras) é uma satisfação é muito grande. Ele é meu ídolo. A torcida pode esperar muitas assistências e quero ajudar muito os jogadores como Maxi e Pikachu", afirmou.

O atacante disse que já se informou sobre a nova casa:

"Já vi vários vídeos da torcida, gols do Juninho. A ansiedade é grande. Recebi uma ligação do Alberto Valentim e eu estava muito ansioso"

O Shenzen, clube do jogador na China, aceitou emprestar o atleta até o fim do ano, com o Cruzmaltino pagando parte dos salários.

Rossi já havia sido emprestado pelos chineses para o Internacional no ano passado, mas num primeiro momento, só aceitou negociá-lo em caso de venda, fato que fez o Colorado se afastar do jogador. O Vasco, então, entrou na jogada e conseguiu costurar a negociação.

O atacante tem uma característica que Alberto Valentim enxerga como importantes para a montagem do elenco: velocidade pelas pontas.

Este foi o nono reforço do clube para a temporada, que anteriormente já trouxe os meias Bruno César e Yan Sasse, os volantes Fellipe Bastos e Lucas Mineiro, os laterais direitos Raúl Cáceres e Cláudio Winck, o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o atacante Ribamar.

Folhapress