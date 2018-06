Agora comentarista para diversas emissoras pelo mundo, o campeão de Fórmula 1 em 2016, Nico Rosberg, marcou presença no GP do Canadá neste fim de semana. Ao falar sobre os 300 GP's de Fernando Alonso, Nico afirmou que gostaria de ver o espanhol vencer mais um título na carreira, mas que acha isso muito improvavél diante da resistência que o asturiano tem com os times que poderiam lhe dar um carro campeão.

- Todos nós queremos ver isso (ele conquistar mais um título), mas ninguém o que por causa dos jogos políticos que pratica na equipe - afirma.

Rosberg diz que equipes não querem Alonso "por causa dos jogos políticos". (Foto: Getty Images)



Diante dos rumores de que o espanhol poderia estar embarcando com a McLaren para, a partir de 2019, uma temporada complena na Indy, Nico afirmou não saber como o piloto segue motivado na F1 diante de resultados tão aquém do que seu talento poderia proporcionar.

- Não sei como ele faz, realmente. Ele sabe que é um dos melhores, mas mal consegue se classificar em 14º. Incrível.

Mal o GP do Canadá foi encerrado, o piloto espanhol rumou para a cidade francesa de olho na preparação para as 24 Horas de Le Mans. A lendária corrida terá início às 10h (horário de Brasília) de sábado, terminando no mesmo horário do dia seguinte. Competindo pela Toyota, a líder do Mundial de Endurance (WEC), Alonso dividirá o carro com dois ex-pilotos de F1 (Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima), na tentativa de ficar mais perto da tríplice coroa (vitória em Le Mans, Indy 500 e GP de Mônaco). Outro campeão que estreia na mítica prova é o ex-companheiro de Alonso, Jenson Button.

Globo Esporte