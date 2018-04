Ronda Rousey explica desaparecimento da mídia

A ex-campeã peso-galo do UFC Ronda Rousey abriu o coração durante um bate-papo com fãs na academia de boxe Wild Card West, em Los Angeles, na quarta-feira. A ação tinha a finalidade de promover o filme "Mile 22", no qual a lutadora teve um papel, e teve também a participação do diretor Peter Berg, que organizou a sessão na academia. Porém, Rousey não fugiu das perguntas sobre suas derrotas no UFC e sobre seu desaparecimento da mídia, com menos entrevistas e menos publicações nas redes sociais.



Ronda Rousey na pesagem do UFC 207: lutadora pediu para não dar entrevistas na ocasião (Foto: Evelyn Rodrigues)

Ronda recebeu fama em parte por sua disponibilidade para entrevistas e pelas declarações ousadas e polêmicas que dava nessas oportunidades. Sua habilidade para promoção ajudou a atrair atenção ao MMA feminino e contribuiu para sua ascensão ao status de superestrela tanto quanto suas habilidades em luta. Contudo, após a derrota por nocaute para Holly Holm em novembro de 2015, Rousey se tornou reclusa. Suas aparições na TV se tornaram restritas a programas de variedades, e ela passou a recusar entrevistas a veículos especializados em MMA.

Antes de sua luta contra Amanda Nunes em dezembro de 2016, a campeã pediu ao UFC para não participar de nenhuma entrevista coletiva ou ação com a imprensa, e foi atendida. Recentemente, quando assinou com o WWE (liga de wrestling profissional), ela voltou a conceder entrevistas para programas esportivos e a postar mais constantemente nas redes sociais.

- Vivemos numa era de julgamento pelo Twitter. O que você ganhar realmente ao dar sua opinião sobre qualquer coisa? Isso diminui as pessoas. É cortado e colado 10 vezes e vai para (uma) manchete. (Pessoas famosas) Estão se guardando cada vez mais. Por que eu deveria falar? Eu acredito que me ouvir falar é um privilégio, e é um privilégio que foi abusado, então por que não removê-lo de todos? Não acredito que críticas públicas te batendo são a coisa certa a se fazer - declarou Ronda, de acordo com o site "MMA Junkie".

lutadora admitiu também que sofreu com as derrotas para Holm e Amanda. Acusada de ser "má perdedora", Ronda admitiu que não sabe perder.

- Chorei demais, me isolei, (meu marido Travis Browne) me abraçou e me deixou chorar, e durou dois anos. (...) Meus pais esperavam que eu fosse especial, então eu esperei ser especial. Eu estava apenas tentando criar o emprego que eu queria, e eu não teria a audacidade de fazê-lo se minha mãe não me dissesse que eu poderia. Mas uma coisa que minha mãe nunca me ensinou foi como perder. Ela nunca queria que eu sequer pensasse nessa possibilidade. Ela dizia, "Deixe doer. Merece doer" - contou Rousey.

G1