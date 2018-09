O ex-atacante brasileiro Ronaldo foi anunciado nesta segunda-feira como o novo dono do Valladolid, clube espanhol que atua na primeira divisão do país.

Ronaldo adquiriu 51% das ações do clube, transformando-se no acionista majoritário e presidente do conselho de administração. Carlos Suárez, presidente da instituição, seguirá no comando do dia a dia do Valladolid.

Ronaldo Fenômeno é anunciado como novo dono de clube espanhol. (Foto: Reprodução)



"Queremos crescer até onde nossa ilusão nos permita. Contem conosco para fazer com que o Real Valladolid se consolide e siga construindo ilusões", disse o brasileiro em entrevista coletiva realizada no prédio da Prefeitura de Valladolid.

O agora dono do clube também afirmou que sua gestão será construída a partir de quatro pilares.

"Competitividade, transparência, revolução e social. Com a união de todos, estou convencido de que será muito difícil ganhar de nós", afirmou o ex-jogador.

Folhapress