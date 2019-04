Ronaldo diz a Neymar que espera ser superado por ele na seleção

Neymar já é o terceiro maior artilheiro da história da seleção brasileira e tem tempo para subir ainda mais no ranking de goleadores. Aos 27 anos, ele tem 60 gols pelo Brasil e está a sete de igualar Ronaldo na lista -e o Fenômeno diz que quer que isso ocorra logo.



"Já já você já vai me superar na artilharia geral da seleção, e eu não vejo a hora porque é questão de tempo. Vou torcer para você me passar logo e me deixar em paz", disse o ex-atacante, que conversou com Neymar em Mangaratiba (Rio de Janeiro).

O último a ser igualado e superado pelo jogador do PSG foi Romário, que, na época, fez elogios ao atual camisa 10 da seleção.

O papo entre os dois astros do futebol brasileiro é uma iniciativa do aplicativo "OTRO", que lança nesta segunda-feira (1º) a série "Half Time" em homenagem aos dez anos da carreira de Neymar. O vídeo já divulgado é um teaser para a versão completa.

Os cinco episódios serão disponibilizados para assinantes da plataforma entre os dias 1 e 5 de abril. As imagens mostram o período de recuperação do atacante do Paris Saint-Germain, que ainda está afastado dos gramados por uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

É possível ver Neymar andando por sua mansão e pedalando de bicicleta por Mangaratiba. O astro aproveitou para praticar uma de suas paixões e jogou pôquer com Ronaldo. Os dois conversaram também sobre diferentes tipos de pressão no futebol.

"Pênalti é horrível, né... Uma responsabilidade tão grande", afirmou o Fenômeno. Neymar se lembrou de uma frase famosa de Neném Prancha. "Tem um ditado para isso, né? Pênalti importante quem tinha de bater era o presidente do clube", comentou o ex-santista.

UOL / Folhapress