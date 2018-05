Ronaldo acha que Neymar não sai do PSG para o Real em 2018

O mercado da bola ferverá mais uma vez no verão europeu, antes e depois da Copa do Mundo, e um dos principais rumores põe Neymar no Real Madrid. Mas, ao menos na visão do ex-atacante Ronaldo, a mudança do astro do Paris Saint-Germain não passa mesmo de especulação. Em entrevista ao programa espanhol "El Larguero" na noite de segunda-feira passada, o Fenômeno apostou suas fichas na permanência do camisa 10 no clube francês.

- Já ouvi falar muito que Neymar pode acabar no Real Madrid, mas a verdade é que acho muito difícil. Ele foi contratado há pouco, e não acredito que para o PSG dinheiro seja problema. Mesmo que o Real Madrid coloque uma cifra muito alta, não creio que o PSG vá mudar de ideia – frisou o ex-jogador do Real entre 2002 e 2007.

Em seguida, Ronaldo ressaltou que não vê como improvável uma futura negociação com os merengues. Com 26 anos, Neymar teria ainda muito tempo para uma transferência para o Santiago Bernabéu, segundo o Fenômeno.

- Eu vejo como bastante complicado que um dia Neymar possa jogar no Real Madrid. Agora eu acho que é impossível. Talvez daqui a alguns anos... Ele seguirá jovem, mas agora acho impossível. Eu acho que ele está indo bem e gosta de Paris. Ele queria mudar (sair do Barcelona), e sabia tudo que iria acontecer – concluiu Ronaldo, galático do Real entre 2002 e 2007.

Globo Esporte