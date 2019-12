Rogério Ceni recusa Athletico-PR e renova com o Fortaleza para 2020

Rogério Ceni recusou a proposta do Athletico Paranaense e decidiu renovar o contrato com ficará no Fortaleza. O técnico deu sua resposta ao clube neste sábado (14) e informou que permanecerá na Arena Castelão em 2020. Daniel de Paula, diretor do Fortaleza, confirmou o fato.

A ideia do Athletico era que o ex-goleiro são paulino assumisse a vaga deixada por Tiago Nunes, que se acertou com o Corinthians ainda em novembro passado. No entanto, ele comunicou a decisão de seguir no atual clube.

No decorrer da semana, houve negociação entre as partes. Rogério recebeu uma oferta do Athletico e fez uma contraproposta imediata. No entanto, não foi atendido em suas solicitações. Uma das divergências entre as partes era a questão da multa rescisória.

A escolha de Rogério Ceni se deu por dois motivos: gratidão ao Fortaleza e receio de que haja situação semelhante à vivida no Cruzeiro.

O técnico renovou com o Fortaleza para a temporada 2020 por gratidão ao clube cearense (Foto: MyPhoto Press/Folhapress)

O técnico tem boa relação com Marcelo Paz, presidente do clube cearense, e se sente grato pelas oportunidades recebidas na equipe. Ainda há o temor de que não consiga lidar com alguns badalados nomes do Athletico Paranaense, como aconteceu em sua breve passagem pela Toca da Raposa II.

Rogério Ceni, desta forma, renova o contrato com o Fortaleza até dezembro de 2020. Ele terá a incumbência de montar o time visando a próxima temporada.

O técnico foi responsável por conduzir a equipe à próxima edição da Copa Sul-Americana. É a primeira vez que o time disputa esta competição internacional.

Folha Press