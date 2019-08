Rogério Ceni deixa o Fortaleza, que diz que técnico vai ao Cruzeiro

Rogério Ceni não é mais técnico do Fortaleza. O clube anunciou a saída oficial na manhã deste domingo (11). "Rogério aceitou o convite feito pelo Cruzeiro Esporte Clube", disse em suas redes sociais –a equipe mineira não se pronunciou sobre o assunto.

"O clube (...) agradece todo o trabalho desenvolvido, é muito grato pelas conquistas e a certeza de que o legado de Rogério Ceni permanecerá", prossegue a equipe cearense.

Após a derrota para o Internacional, pela Copa do Brasil na última quarta-feira (7), Mano Menezes pediu demissão do Cruzeiro. Ele estava no clube desde 2016, era o mais longevo técnico da Série A e deixou sua equipe após conquistar apenas uma vitória nas últimas 18 partidas.



Foto: Reprodução/Instagram

Ex-goleiro e ex-treinador do São Paulo, Ceni assumiu ao Fortaleza em 2018 e comandou a campanha que terminou com o título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Em 2019, foi campeão estadual e da Copa do Nordeste. Na série A do Nacional, o técnico deixa o Fortaleza atualmente na 14ª posição, com 35,9% de aproveitamento (quatro vitórias e sete derrotas em 13 jogos).

Na partida deste domingo, contra o CSA, o técnico do Fortaleza será Marconne Montenegro, da equipe sub-20.

Folhapress