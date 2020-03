Roger Federer anuncia doação milionária em meio a pandemia

O tenista suíço Roger Federer, 38, anunciou em suas redes sociais que irá doar junto com a esposa, Mirka, 1 milhão de francos suíços (R$ 5,2 milhões) para as famílias mais vulneráveis do seu país, em meio à pandemia da Covid-19.



"São tempos desafiadores para todos e ninguém deve ser deixado para trás", escreveu o vencedor de 20 títulos de Grand Slam em suas redes sociais. Nossa contribuição é apenas o começo. Esperamos que outros possam se juntar, apoiando mais famílias necessitadas."

O calendário do tênis está parado por causa do surto de coronavírus, com previsão de retorno não antes do dia 8 de junho, quando começará a temporada de grama.

Federer, atualmente quarto colocado do ranking mundial, passou por uma cirurgia no joelho em fevereiro e de qualquer forma só voltaria às quadras no meio do ano.

Folhapress