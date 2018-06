Rodrigo Caio projeta volta ao São Paulo e mantém vivo o sonho de jogar Copa

Rodrigo Caio ficou perto de realizar um dos sonhos de sua vida. O zagueiro do São Paulo tinha a expectativa de ser convocado para disputar a Copa do Mundo até o dia da divulgação da lista, no dia 14 de maio. Porém, semanas antes, em abril, durante partida contra o Ceará, ele sofreu uma lesão no pé esquerdo e viu suas possibilidades diminuírem. Agora, em recuperação de cirurgia, o defensor acompanha o Mundial pela televisão. Mesmo assim, não desanima e mantém o sonho de daqui a quatro anos representar o país na principal competição do planeta.

Rodrigo Caio, do São Paulo, ainda sonha em ir à Copa (Foto: Divulgação)

"Tenho esse sonho de participar de uma Copa vivo dentro de mim. Sou um atleta jovem, e esse é um dos meus principais objetivos. Uma pena não ter conseguido ir para essa Copa. Talvez a lesão tenha me prejudicado um pouco, mas fico contente por ter brigado por uma vaga até o fim. Isso demonstra que o trabalho está sendo bem feito e reconhecido", disse Rodrigo Caio, em entrevista ao UOL Esporte.

Inicialmente, a previsão é de que o zagueiro volte a jogar pelo São Paulo três meses após a cirurgia, em agosto. Mesmo com a pausa no Campeonato Brasileiro, ele vai manter a rotina de trabalho diário no Reffis. No entanto, a possibilidade de ele ser negociado nesta próxima janela de transferência é real. Afinal, o zagueiro, de 24 anos, é um dos jogadores mais valorizados do elenco.

"Espero voltar a jogar o quanto antes porque estar dentro de campo é a minha alegria. O futuro a Deus pertence, o resto a gente corre atrás com muito trabalho e dedicação", despistou.

FolhapressJosé Eduardo Martins