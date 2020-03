Rodada não ajuda e Corinthians divide a lanterna do Grupo D

Depois de iniciar a a oitava rodada na vice-liderança do Grupo D do Campeonato Paulista, o Corinthians viu seus rivais se darem bem, despencou na tabela e agora divide a última posição da chave com a Ferroviária.

Na última quarta (26), a equipe do Parque São Jorge ficou no empate por 1 a 1 com o Santo André, na arena de Itaquera, e passou a secar seus concorrentes de chave. Não funcionou.

Na sexta (28), o Red Bull Bragantino derrotou o Ituano por 2 a 1, chegou a 11 pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Estadual.

O Guarani, líder até então, ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Água Santa, em Campinas, e foi a dez pontos, um a mais que o Timão.

Neste domingo (1º), a Ferroviária fez o dever de casa e bateu o Botafogo por 1 a 0, alcançando os mesmos nove pontos do Alvinegro.

Curiosamente, os dois clubes estão iguais em todos os critérios de desempate –2 vitórias, 2 gols de saldo, 10 gols marcados, 2 cartões vermelhos e 14 cartões amarelos.

Por outro lado, apenas dois pontos separam o líder dos quartos colocados, faltando quatro jogos para o término da fase de grupos.

O Corinthians vai enfrentar Novorizontino, Ituano, Palmeiras e Oeste.

folhapress