Brasileirão tem esforço de paulistas para diminuir vantagem do Fla

A 27ª rodada da Série A do Brasileirão chega na área com oito jogos, neste fim de semana. Dois deles rolarão neste sábado (19). Em queda na tabela, o 15º colocado Fortaleza precisa bater o Grêmio, em sétimo, para se afastar da zona do rebaixamento. Há quatro jogos sem vencer, o Corinthians jogará, em casa, contra o pressionado Cruzeiro, 18º na tabela.

No domingo (20), clássico no Maraca, entre o líder Flamengo o 14º colocado Fluminense. O rubro-negro quer aumentar a vantagem na liderança, mas terá que contar com um deslize do Palmeiras, em segundo, que jogará fora de casa contra o Athletico Paranaense, nono colocado. Em situação complicada, o Atlético Mineiro receberá, no Independência, o terceiro colocado Santos. Na sexta posição, o Internacional enfrentará o 11º na tabela, Vasco, em casa. O São Paulo jogará contra o Avaí, penúltimo colocado, no Morumbi. O Tricolor Paulista está na quinta posição. Fechando a rodada, confronto entre o lanterna Chapecoense e o décimo colocado Goiás.





Agência do Rádio