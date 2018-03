Que tal uma pipoquinha durante o jogo? Quando a fase é boa, com oito vitórias seguidas dos Pelicans, está permitido, não é verdade Ian Clark? Já o veterano Vince Carter traduziu em quadra o sentimento dos torcedores dos Kings, com reza para que a última bola dos Knicks fosse para fora, garantindo mais uma vitória para o Sacramento. Mas o mundo da NBA fez uma pequena "pausa" durante a noite deste domingo para reverenciar o astro Kobe Bryant, que levou o basquete e o esporte como um todo para o palco do Oscar e "quebrou" a internet.





Os post no twitter foram dos mais variados

Cinco anéis e um Oscar

Dono de uma carreira memorável, com cinco títulos da NBA, um prêmio de MVP e dois ouros olímpicos, Kobe Bryant segue levantando troféus mesmo após a aposentadoria das quadras. Desta vez, levou um de deixar inveja em Michael Jordan e Shaquille O'Neal. Em uma nova faceta artística, o "Black Mamba" transformou sua carta de despedida do basquete em um curta de animação e, na noite deste domingo, faturou título inédito para um atleta: o Oscar.

Como não poderia ser diferente, o sucesso de Kobe no tapete vermelho de Hollywood repercutiu demais na internet. Teve homenagens de amigos como LeBron James, Shaq e Magic Johnson, mas também muita zoeira nas redes. Sobrou até para o Leonardo DiCaprio.

Kobe Bryant levou o Oscar de melhor curta em animação com Dear Basketball. Foto: Reprodução/Twitter

Vai uma pipoquinha?

Nesse clima de cinema, que tal uma pipoquinha? Foi o que um torcedor ofereceu para Ian Clark durante a vitória dos Pelicans sobre o Dallas Mavericks (126 a 109). Como a fase é excelente em Nova Orleans - oito vitórias seguidas -, o ala-armador não teve como recusar.

Nova marca para Nowitzki

Na mesma partida em Dallas, Dirk Nowitzki subiu mais um degrau na lista de marcas históricas da NBA. Sexto jogador com mais pontos na liga americana de basquete (31.046), o veterano alemão converteu oito arremessos contra os Pelicans (23 pontos) e subiu para a oitava colocação em todos os tempos em cestas anotadas: 10.980.

SporTV