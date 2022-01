Robert Brown é reeleito presidente da Federação de Futebol do Piauí

Robert Brown Carcará foi reeleito nesta sexta-feira (28) presidente da Federação de Futebol do Piauí (FFP). O colegiado foi composto por clubes e ligas desportivas inscritos na Federação e contou com 27 subscritos. O pleito foi realizado no auditório do TJD-PI.



Foto: Ascom/FFP

A chapa única “O Trabalho Continua” foi eleita com 24 votos – River Atlético Clube e Liga de Futebol do Coqueiro da Praia não compareceram. Com a vitória, a atual diretoria cumpre em 2022 o último ano do mandato vigente e tomará posse na primeira quinzena de 2023 para o novo quadriênio.





“Nesses três anos que estivemos aqui, nós sempre pautamos a nossa conduta para fazer sempre bons campeonatos e tratando todos bem, com respeito. A partir de agora nossa responsabilidade será dobrada. Seguiremos firmes com o nosso trabalho à frente da FFP, fortalecendo o nosso futebol e elevando nossos clubes. Hoje nós estamos na Série C e, com fé em Deus, nesses próximos quatro anos, nós vamos trabalhar juntos com vocês para que a gente possa estar na Série B”, disse o presidente reeleito em seu discurso.

Além de Robert Brown na presidência, a diretoria eleita tem Daniel Araújo como 1º vice-presidente, Jaime das Chagas Oliveira como 2º vice-presidente e Sergil Araújo na terceira vice-presidência.

Com informações da FFP