River: treinador abre mão de salário e Mazinho sai da gerência de futebol

Começo de semana de representação no Poleiro do Galo. Primeiro treino, após o empate sem gols diante o Flamengo, no primeiro clássico Rivengo da temporada 2020. A coletiva de reapresentação teve como ‘porta voz’ o presidente Genivaldo Campelo, que anunciou mudanças e a primeira delas no cargo de gerente de futebol, que não pertence mais a Mazinho Patrão, agora, somente coordena as categorias de base do Galo. Mas a informação que chamou atenção foi a de que o treinador Marcelo Vilar pediu a diretoria para se manter no cargo, e em troca disso decidiu abrir mão de seus salários até o final do Campeonato Piauiense.

Genivaldo Campelo. Foto: Elias Fontenele.



‘Foi uma proposta de coração e me tocou. Ele pediu para que a gente pague somente os membros da sua comissão, mas ele, Marcelo Vilar ficará sem receber, e volta a receber somente na Série D caso se mantenha no planejamento do clube. Nós aceitamos. Se formos pensar Vilar não teve tempo de mexer na equipe ou mesmo sequer de dar treinos, pois são jogos em cima de cima de jogos e isso pesa’, disse Genivaldo Campelo.

O Galo está a cinco jogos sem vencer, e dentro da tabela do Campeonato Piauiense a situação preocupa, pois o River é sexto colocado, com cinco pontos somados, em seis jogos disputados. Dentro do atual formato a situação preocupa, pois entre os oito times somente dois avançam para disputar as finais.

Elenco River-PI. Foto: Elias Fontenele.

‘Nós temos um por cento de chance de chegar e vamos nos agarrar a ela, sabemos que dentro desse formato, sem semifinais e classificando ape nas dois as coisas complicam, mas enquanto houver chance vamos tentar, nosso foco e atenção principal agora é o Estadual’, acrescentou o mandatário.

Sobre o cargo de gerente de futebol o presidente do River afirmou não ter pressa para encontrar o novo nome, pois o elenco atual não deve sofrer modificações para o decorrer da Copa do Nordeste e Piauiense. A busca deve se iniciar mais próximo da montagem do grupo que irá disputar a Série D do Brasileiro. Genivaldo Campelo também pediu paciência à torcida e assumiu os erros dessa temporada.

‘Eu me precipitei em algumas decisões e talvez o erro tenha passado por não montar um elenco com condições de disputar todas essas competições’, esclareceu.

O River volta a campo nesta terça-feira, 3, quando recebe o Ceará, às 19h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A partida é válida pela 6ª rodada do Nordestão e o Galo deve entrar em campo com um time mesclado entre titulares e reservas.



Pâmella Maranhão