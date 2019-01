River treina no Lindolfo, visando clássico contra o Flamengo

Após a longa folga na tabela a equipe do River volta a campo pelo Campeonato Piauiense e tem pela frente o clássico contra o Flamengo. Esse será o primeiro Rivengo da temporada e o objetivo do River é vencer, garantir uma tranquilidade na tabela e de quebra ter uma noção de como o time vai enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil, no dia 5 de fevereiro.



A folga de 10 dias na tabela não agradou tanto o técnico do Galo, mas ele fala em motivação por ter um Rivengo pela frente. “Seria melhor nós termos jogado na segunda-feira, pois o Parnahyba não tem um jogo contra um Fluminense pela, mas já que não aconteceu nos respeitamos a tabela e estamos pensando nesse clássico primeiro, pois precisamos vencer para ter continuidade no decorrer do trabalho”, disse Canindé.

Boa parte do elenco não jogou clássico, que é dito como o maior do Piauí, mas segundo eles a responsabilidade em torno da partida é grande. E o peso é maior porque o favoritismo está todo ao lado do Galo, pois há muito tempo o River não vence o Flamengo. “Clássico é aquele jogo que motiva e empolgada todo atleta, estamos pensando isso”, disse goleiro Mondragon.

O Flamengo vem ferido, pois perdeu na segunda-feira (28) para o Parnahyba e precisa se recuperar na competição. Mas o discurso do treinador é que essa recuperação não vai acontecer agora. “Queremos ser mais uma pedra no caminho do Flamengo e não o respiro deles na competição”, acrescentou Oliveira.

O Galo treinou na tarde de ontem (29) no estádio Lindolfo Monteiro, como forma de se adaptar ao gramado e as dimensões. A estreia foi com empate diante o Parnahyba, fora de casa e por enquanto o River tem apenas um ponto na tabela e ocupa a 5ª colocação. O clássico Rivengo acontece no sábado (2), às 17h, no Lindolfo.

Biá BoakariPâmella Maranhão