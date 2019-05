River treina no estádio Albertão visando jogo contra Floresta-CE

O Galo Carijó se prepara para receber o Floresta, do Ceará. A partida acontece no domingo (2), às 16h, no estádio Albertão, em Teresina. O River treinou nesta quinta-feira (30) no palco da partida. A equipe defende a liderança do seu grupo e conquistando uma nova vitória pode garantir classificação com uma rodada de antecedência até a 2ª fase do torneio nacional.



No primeiro confronto, os times ficaram no empate, mas na época boa parte do elenco Tricolor entrou em campo no sacrifício por conta de uma virose. “Agora, recuperados o que podemos esperar do grupo é a vitória, é somar três pontos. Sabemos do peso dessa partida para chegarmos tranquilos para o jogo contra o Bragantino (Pará) na última rodada”, disse Marcinho Guerreiro.



O River treinou nesta quinta-feira (30) no palco da partida, e não conhece uma derrota há 15 jogos - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O Galo Carijó não conhece uma derrota há 15 jogos e até por isso, com o passar das partidas o peso de manter os bons resultados aumenta. “É um numero que vamos fazer o máximo para manter o maior tempo possível. Apesar de sabermos do peso disso, mas o time trabalha forte exatamente para conseguir as vitorias e jogando em casa a pressão é maior”, frisa o zagueiro Maceió.

Dono de dois gols do time na Série D do Brasileiro, o atacante Otacílio fala que está ponto para entrar em campo e bem para seguir balançando as redes. “Quero continuar ajudando meus companheiros e essa classificação antecipada vai dar uma tranquilidade para o decorrer do campeonato que todo time quer”, explica.

O Floresta tem como principal baixa a saída do tecnico Paulinho Kobayashi, que acontece essa semana, após receber uma proposta do Imperatriz (MA). O jogo entre River x Floresta acontece no domingo (2), às 16h, no estádio Albertão, em Teresina e válido pela 5ª rodada do Brasileiro Série D. O River é líder do Grupo A4, com oito pontos.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia