River suspende atividades, mas jogadores fazem exames para pré-temporada

O River Atlético Clube suspendeu nesta segunda-feira (09) todas as atividades públicas do clube devido o falecimento do torcedor Francisco Luiz Soares de Oliveira, o Pintinho, de 76 anos, que era considerado pela diretoria um símbolo do clube. Para hoje, estava prevista a apresentação do elenco para o início da pré-temporada, mas com o cancelamento da solenidade, os atletas foram apenas submetidos a uma bateria de exames, ainda nesta manhã, no CT Afrânio Nunes, em Teresina. O ponta pé inicial das atividades deve acontecer nesta terça-feira (10).

Por meio das redes sociais, o Galo estabeleceu luto e suspendeu todas as atividades que estavam programadas no Centro de Treinamento Afrânio Nunes para esta segunda-feira (09).

Segundo o River-PI, na última segunda-feira (02), Pintinho passou mal no CT do Galo e foi encaminhado em uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o hospital. Ele ficou internado por três dias, recebeu alta, mas teve uma recaída. Pintinho faleceu na madrugada desta segunda-feira. O velório acontece no Ginásio de Esportes Antilhon Ribeiro Soares, no CT Afrânio Nunes.

O Galo faria a apresentação do elenco para o início da pré-temporada nesta segunda-feira (09). Apenas uma bateria de exames, que não foi aberta a imprensa, foi realizada na manhã de hoje com os jogadores. A primeira atividade física está prevista para acontecer nesta terça-feira (10).

Exames no Afrânio Nunes. Foto: Divulgação River-AC

O River disputa em 2020 o Campeonato Piauiense,Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro. O Galo estreia no estadual no dia 17 de janeiro diante do Picos, na Cidade do Mel.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia