River sofre com parte física e cede empate ao Ceará pela Copa do Nordeste

O River saiu de campo no último sábado (10) com um empate em 1 a 1 diante o Ceará, no estádio Albertão. Jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste Sub20. O Galo abriu o marcador aos cinco minutos do primeiro tempo com o atacante Juninho, e aos 30 minutos da etapa inicial perdeu pênalti, com Matheus. O gol do Ceará saiu aos 39 minutos da etapa complementar com o Somália. O River volta a campo no próximo sábado (17) quando visita o Ceará, em Fortaleza.

Mas o maior adversário do River na partida foi à parte física. Os jogadores do Galo sentiram o desgaste físico e o técnico Maradona se viu obrigado a fazer as substituições. “A gente viu alguns jogadores dando câimbras, vamos conversar, eu a comissão técnica para que a gente possa detectar o que está acontecendo para que eles suportem o tempo normal de um jogo. Tivemos problemas na parte técnica e física, pois os jogadores não conseguiram desempenhar o melhor do seu futebol”, explicou.

Após a partida alguns atletas passaram mal e chegaram a sair de campo vomitando. Além disso, alguns jogadores estavam retornando do departamento medico e voltaram a sentir dores, caso por exemplo, do lateral-esquerdo Pitoco, substituído ainda no primeiro tempo por Matheus Felipe.

Apesar da apresentação abaixo do esperado o River tem em três jogos; duas vitorias e um empate. “Ainda temos chances de nos classificarmos para a próxima fase da competição e precisamos erguer a cabeça e focar nisso. Foi um resultado ruim porque estávamos com a vitória na mão, mas temos cinco dias para trabalhar e vencer eles (Ceará) lá dentro”, disse o Camisa 1, Vinicius.

No Grupo F da Copa do Nordeste Sub20 o River tem sete pontos, mesma pontuação do Ceará. O Galo mede forças com o time cearense novamente no próximo sábado (17), às 15h, em Fortaleza. Apenas o primeiro colocado do grupo avança para as semifinais. Moto Club e Sampaio completam o Grupo F da competição.

Pâmella Maranhão