River será julgado pelo STJD; Time pode perder mandos de campo

A equipe do River estará em pauta na manhã de hoje, 4, no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva- STJD. O motivo são os jogos entre River x Bahia, dia 5 de fevereiro, pela Copa do Brasil e o confronto entre River x América-RN, 9 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. Um caso trata sobre invasão de torcedores ao gramado e o outro sobre brigas de torcidas, respectivamente. O julgamento acontece ás 14h, no Rio de Janeiro.

As multas vão de 10,000 mil á 100,00 mil reais e ou a perda de mando de um a 10 mandos de campos em partidas oficiais. Desde quando aconteceu a briga generalizada entre as torcidas Esporão do Galo e Máfia Vermelha a diretoria do River com apoio da diretoria do time Potiguar vem trabalhando para conseguir identificar quem são os autores da situação e assim amenizar os possíveis danos aos clubes.

‘A gente segue reunindo provas e imagens para provar quem se envolveu e identificar os envolvidos dentro de toda essa situação. O River está trabalhando junto com próprio o América, pois eles também podem ser prejudicados’, disse Genivaldo Campelo, presidente do River.

O problema inclusive gerou a interdição do estádio Albertão, até então casa do River na temporada 2020 e também processos a Esporão do Galo, que atualmente não pode comparar aos estádios para jogos do River.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia