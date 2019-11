River recebe Fortaleza pela Copa do Nordeste Sub-20

A equipe do River Sub20 entra em campo neste sábado (23) para enfrentar o Fortaleza pela Copa do Nordeste. Infelizmente, os piauienses não têm mais chances de se classificar até a próxima fase, pois o Ceará, líder do grupo tem 13 pontos somados em cinco jogos e apenas o primeiro avança. O jogo entre River x Fortaleza será às 16, no Estádio Albertão, em Teresina.

O River fez sua estreia na competição contra o próprio Fortaleza e ficou no empate sem gols fora de casa. Na segunda rodada, venceu o Marília, do Maranhão, por 3 a 2. Depois disso, o time viveu uma sequência de tropeços que custaram a eliminação precoce no torneio. Diante o Ceará um 4 a 0, fora de casa e no Albertão uma nova derrota por 3 a 0. O Galinho se recuperou na competição ao vencer o Marília por 1 a 0, apesar disso chega na última rodada sem chances de avançar para próxima fase.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto tem a Copa do Nordeste Sub20 como uma espécie de treinamento de luxa, pois o time irá disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A competição tem início no dia 2 de janeiro de 2020. Além do River, o Fluminense também vai representar o Estado na competição nacional. Os dois times buscam o feito inédito de chegar até a segunda fase da Copinha.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia