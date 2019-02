River recebe Fluminense hoje pela Copa do Brasil

Inicio de Copa do Brasil. Entre as competições nacionais podemos dizer que essa é uma das mais importantes, pois envolve os maiores clubes do país e principalmente grandes cifras. No Piauí, os representantes são Altos e River.



Perante as câmeras somente o aquecimento do elenco foi liberado e treinador Fernando Diniz faz mistério quando a formação, já que o time vem de uma grande quantidade de jogos nas ultimas semanas. O regulamento da Copa do Brasil da à vantagem do empate para o Fluminense, mas o discurso do elenco e por vitória.

“Com todo o respeito ao River, mas nós viemos aqui para jogar pela vitória e voltar para o Rio de Janeiro classificados. Não conhecemos muito o elenco deles, ou estilo de jogo, mas acredito que antes da partida o professor vai passar isso para a gente. É buscar fazer um grande jogo”, conta o volante Airton.

O River também fez seu último treino antes do confronto, visto por muitos como um encontre de David versus Golias. Apesar disso, o discurso de Oliveira Canindé é otimista, mas sem tirar os pés do chão. “Estavamos parados quase 12 dias até antes do jogo contra o Flamengo e isso também pesa. Contra o Fluminense não sabemos o que vai acontecer, mas temos necessidade de que precisamos de equilíbrio”, afirmou.

O River precisa vencer para avançar de fase. Para o Fluminense um simples empate decide a classificação. O jogo entre River x Fluminense acontece hoje (5), às 20h30min, no estádio Albertão.

Biá BoakariPâmella Maranhão / Fotos: Jailson Soares