River recebe América-RN pela Copa do Nordeste

A equipe do River volta a campo neste domingo (9) pela Copa do Nordeste. Embalado pela classificação dentro da Copa do Brasil na última quarta-feira (5) quando o time eliminou o Bahia da competição, o Galo Carijo vira a chave e volta a pensar na competição Nordestina. O jogo entre River x América (RN) será às 18h, no estádio Albertão, em Teresina. A partida é valida pela 3ª rodada.



Atualmente o River é o líder do seu grupo, com quatro pontos somados em dois jogos. O time tem na campanha um empate fora de casa diante o Náutico (PE) e uma vitória diante o seu torcedor em cima do CSA (AL). Agora, o elenco busca seguir pontuando na competição. “Precisamos pensar jogo a jogo e é isso que estamos fazendo e as coisas estão funcionando. A maior preocupação é com a parte física, pois notei um certo esgotamento dos atletas após o jogo contra o Bahia”, frisou Marcelo Vilar.

O time Tricolor terá como desfalques o atacante Eduardo, ainda se recuperando de uma lesão de entorse no joelho e tornozelo. Além dele, o zagueiro Wagner Silva também segue entregue ao departamento médico. O técnico Marcelo Vilar tem como opções o meia Bismarck recuperado de lesão, mas no discurso demonstrou que não pretende mexer na formação titular.

Os ingressos

Arq. Placar: R$ 20 (inteira)

Arq. Cabines: R$ 30 (inteira)

Cadeiras: R$ 50 (inteira)

Os pontos de vendas são:

- Lojas Noroeste (Pça. Saraiva, Coelho Rodrigues e Teresina Shopping)

- Centro Musical (Dirceu)

- Quiosque I9 Eventos (piso L3 - Shopping Rio Poty)

- Centro Med (Piçarra)

Jorge Machado, do Jornal O Dia