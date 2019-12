River programa amistosos antes de iniciar disputa da Copa São Paulo

Após a disputa da Copa Nordeste Sub20 os treinos do Galinho não pararam. A equipe foca na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A sede do River é a cidade de Taubaté (SP) e além dos donos da casa enfrentam ao Capital (TO) e o Atlético Mineiro. A estreia é diante do atlético no dia 3 de janeiro contra o time mineiro.

“A Copa Nordeste serviu para analisarmos muita coisa e agora estamos trabalhando em sequência de cinco semanas de atividades e agora o foco é na parte de preparo físico e potência desse grupo, algo que nós notamos que faltou na disputa da Copinha”, disse José Roberto técnico River Sub20.

Dentro da programação o time irá realizar três amistosos antes da viagem para São Paulo. Um deles contra um selecionado de União e depois alguma equipe que irá disputar a própria Copinha. O último teste é para ser contra um time profissional e somente no dia primeiro de dezembro a equipe embarca.



O setor ofensivo é a principal característica do time sub20 do Galo e tem entre as referências o atacante Felipe Garcês e o garoto Pulga, que pela primeira vez irá disputar uma Copa São Paulo. “A ansiedade é grande, até porque é minha primeira copa e pelo fato do Piauí nunca ter avançado na competição a gente se sente mais responsável”, conta Pulga.

Felipe Garcês fala que a eliminação precoce na Copa Nordeste trouxe lições e acredita em um Galo mais entrosado. “Faltou a gente marcar, né? Mas acredito que agora isso não será mais um problema, pois nós três estamos entrosados”, afirmou.

A Edição 2020 será a número 51 da Copinha. O River faz sua estreia no dia 3 de janeiro quando encara o Atlético Mineiro, na cidade de Taubaté, em São Paulo.

