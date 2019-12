River-PI retorna atividades da pré-temporada nesta quinta-feira

O River retomou, na tarde desta quinta-feira (26), as atividades da pré-temporada após a folga do feriado de Natal. A equipe fará treino com bola sob o comando do técnico Marcio Goiano, a partir das 16h, no CT Afrânio Nunes, em Teresina. Uma coletiva de imprensa também foi marcada para às 15h30.



Com pouco menos de um mês para estreia no Campeonato Piauiense 2020, a equipe terá pela frente dois jogos amistosos. As equipes ainda serão divulgadas pela diretoria do Galo nos próximos dias.

Na semana passada, o Galo Carijó apresentou oficialmente a equipe à imprensa, torcedores e dirigentes. Em 2020, o River disputa as copas do Brasil e do Nordeste, Campeonato Brasileiro Série D além do Piauiense.

A estreia do Galo no estadual será diante do Picos, no dia 17 de janeiro, no estádio Helvídio Nunes, na Cidade do Mel.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia