River-PI perde para o Taubaté e se complica na Copa São Paulo de Futebol Jr

O Taubaté-SP venceu o River-PI por 2x0, nesta segunda-feira (05), no estádio Joaquinzão, em São Paulo, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Jr, e se classificou de forma antecipada para a próxima fase da competição. Agora, restando apenas uma vaga para classificação, o time piauiense vai ter que brigar com unhas e dentes para conseguir permanecer vivo na Copinha.



Os gols da partida foram marcados por Vinícius e Adriano. No primeiro tempo, o Burro da Central não se intimidou, pressionou e conseguiu chegar ao gol do Galo. Após rebote do goleiro Pedro, Vinícius Ferreira abriu o placar. As equipes trocaram passes, mas sem provocar sustos. Erick Pulga, autor do gol da vitória do River, passou em branco devido forte marcação.

Na etapa final, o Taubaté chegou mais ofensivo. O River-PI até chegou a esboçar uma reação, mas não foi o suficiente. Depois de um escanteio, o atacante Adriano marcou de cabeça. O jogo foi esfriando até o arbitro dar números finais ao jogo. Taubaté-SP 2x0 e classificado para a próxima fase.

A vitória sobre o River-PI deixa complicada a situação do tricolor na competição. O Taubaté chegou a 6 pontos e com um saldo de 5 gols, carimbando uma das duas vagas. Os olhos do Galo se voltam aos jogos do grupo 23 (Atlético x Capital-TO, Taubaté x Atlético e River x Capital-TO).

O River volta a campo na próxima quinta-feira (09), diante do Capital de Tocantins com chances da inédita classificação. Até o momento esse jogo, está na segunda colocação do grupo 23.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia