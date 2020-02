River-PI embarca para duelo contra o Imperatriz pelo Nordestão

O River-PI embarcou nesta quinta-feira (20) rumo a cidade de Imperatriz, no Maranhão, para o terceiro compromisso na Copa do Nordeste. Na bagagem, o Galo leva o peso de duas derrotas seguidas na competição. O duelo contra o Imperatriz (MA) acontece neste sábado (22), a partir das 16h, no estádio Frei Epifânio.



Embarque do River-PI, nesta quinta-feira (20). Foto: Victor Sousa River A.C.

Essa será mais uma oportunidade para o tricolor piauiense afastar de vez a má fase. Após empatar com o Náutico em 1 a 1 e vencer o CSA (AL) por 3 a 1 no Nordestão, o River-PI vem de dois tropeços seguidos para o América-RN (3 a 2) e Confiança (2 a 0), respectivamente.

Elenco do River-PI se prepara para encarar o Imperatriz (MA). Foto: Victor Sousa River A.C.

Outras competições

No Campeonato Piauiense, a equipe tricolor não tem o que comemorar. Em cinco jogos disputados, o Galo Carijó acumula três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Atualmente, o time ocupa a 5ª posição na tabela, duas da zona de rebaixamento.

O River também disputa a Copa do Brasil. Após eliminar o Bahia por 1 a 0 na primeira fase da competição, a equipe agora se prepara para encarar o América-RN, na próxima quarta-feira (26), às 20h30, no estádio Albertão. O time que avançar para próxima fase recebe uma BOLADA de R$ 1,5 milhão.

